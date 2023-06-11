الرئيس تبون يلزم الولاة بضرورة تحيين قوائم إمكانات التدخل في الكوارث كل 6 أشهر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، على الأهمية القصوى للعمليات الإستباقية واليقظة وفق اعداد مخططات محددة لمواجهة الكوارث.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد ألزم الرئيس تبون الولاة بضرورة تحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، كل ستة أشهر.

وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح. يضيف المصدر نفسه.

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