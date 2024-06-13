الرئيس تبون يلقي غدا خطابا في قمة المجموعة الـ7

سيشارك رئيس الجمهورية, المجيد تبون يوم غد الجمعة بمدينة باري (ايطاليا) في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم, بنشاط مكثف, حيث من المقرر أن يلقي خطابا ويجري عدة لقاءات مع قادة كبار في العالم.

وكان رئيس الجمهورية قد حل نهار اليوم الخميس بمدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تنعقد من 13 إلى 15 جوان الجاري وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة تلبية لدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا, جورجيا ميلوني.

ومن المقرر أن يتوافد بداية من منتصف يوم غد الجمعة على المنتجع السياحي بورجو إينيازيا بمنطقة بوليا بباري الايطالية قادة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تضم كل من (الولايات المتحدة الامريكية, المملكة المتحدة, فرنسا, اليابان, ألمانيا, ايطاليا وكندا) وعدد من قادة الدول العربية و الافريقية المشاركين في هذه القمة و يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية في هذه القمة, خطابا أمام الحضور من قادة الدول المشاركة وكذا الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولي عدة هيئات ومنظمات دولية واقليمية وقارية, حيث سيتطرق خلاله الى عدد من القضايا والمسائل التي تهم القارة الافريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وعلى هامش مشاركته في هذه القمة سيجري رئيس الجمهورية أيضا عدة لقاءات مع قادة كبار في العالم.

وتناقش قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم التي تحتضنها ايطاليا عديد الملفات منها الوضع في قطاع غزة بفلسطين وكذا ملفات الهجرة ومسائل التنمية في افريقيا الى جانب التغير المناخي و الذكاء الاصطناعي.

للاشارة كان رئيس الجمهورية قد حل ظهر اليوم الخميس بمدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم كما استقبل رئيس الجمهورية بمقر إقامته “ماسريا سان فرانشيسكو” بمدينة باري الإيطالية, الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.