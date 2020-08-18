الرئيس تبون: يمكن للخواص إنشاء شركات للطيران أو للنقل الجوي والبحري

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه يجب على المصدرين إقتحام الاسواق الإفريقية وحتى الأوروبية.

وأضاف الرئيس تبون خلال إشرافه على الندوة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، أنه من غير المعقول عدم وجود بنك في إفريقيا ولا بنك مشترك مع اي دولة، من اجل إقتحام الأسواق وتنظيم وتحسين الخدمات اكثر خاصة في قطاع النقل.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة توسيع القطاع البنكي وعلى الخواص إنشاء بنوك مع القطاع العمومي من اجل تحصيل وتحويل العملة الصعبة.

أما فيما يخص النقل، فكشف الرئيس تبون أنه يمكن للخواص إنشاء شركات للطيران أو للنقل الجوي والبحري، وحتى لنقل البضائع الخاصة بنا وبالبلدان المجاورة، حتى نقل المسافرين، مضيفا انه وصلنا إلى 12.5 مليار دولار تكاليف للنقل، داعيا إلى التوجه نحو الدبلوماسية الإقتصادية والمساعدة على التصدير نحو الخارج، خاصة البلدان لي لديها قابلية.