الرئيس تبون يمنح براقي مهلة أسبوع لإيجاد حلّ لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء اليوم وزير الموارد المائية أرزقي براقي مهلة أسبوع لإيجاد حلّ نهائي لتذبذب وانقطاع المياه في بعض الولايات.

وأمر رئيس الجمهورية الحكومة تحت إشراف الوزير الأول، بالسّهر على ترجمة قرارات وتوصيات ندوة الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي التي انعقدت يومي 16 و17 أوت الجاري ميدانيا، حتّى لا تبقى حبرًا على ورق لأن مصير البلاد يتوقف على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة.

وكلّف الرئيس في هذا الشأن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بتولي دور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، ويكون بمثابة خلية يقظة لمتابعة التنفيذ.

وتقديم تقييم أولي لمدى تطبيق هذه القرارات والتوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهر، وتقييد إنجاز أي عمل بمهلة زمنية محدّدة.

تكليف وزراء المالية والتجارة والصناعة بتحديد طبيعة الشباك الوحيد

وكلف رئيس الجمهورية وزراء المالية والتجارة والصناعة، بتحديد طبيعة الشباك الوحيد، ومهامه، وموقعه الجغرافي، على أن يكون عمليا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ويقتصر على الاستثمارات الكبرى.

العمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى

بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، وتلك التي لها طابع مالي، أمر رئيس الجمهورية بالعمل بنظام التصريح بالمشروع في مرحلة أولى لِتجاوز كلّ العراقيل التي تقضي على المبادرات الخلاقة… على أن يتم استخراج السجل التجاري لاحقا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج ممّا يجعل من حملة المشاريع من الشباب بمختلف مؤسساتهم متعاملين اقتصاديين حقا.