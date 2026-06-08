الرئيس تبون يمنح وسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني لـ بان كي مون

منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسام “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون. وذلك تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه مهامه على رأس المنظمة الأممية.

وجاء هذا التكريم، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، نظير ما بذله بان كي مون من مساعٍ لتمكين منظمة الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها. خاصة فيما يتعلق باستتباب الأمن عبر العالم. إلى جانب جهوده في محاربة الفقر والهشاشة.