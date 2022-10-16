الرئيس تبون يمنح وسام أصدقاء الثورة التحريرية للرئيس كينيدي قريبا

أشرف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، على تدشين لوحة تذكارية مخلدة لصديق الثورة التحريرية، الرئيس الأمريكي الأسبق الراحل جون كينيدي. وهذا عرفانا لمواقفه المساندة للثورة التحريرية ولاستقلال الجزائر.

كما جرت مراسم التدشين بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاه. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة، عبد المجيد شيخي. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أحمد راشدي. وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني. بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين.

وخلال إشرافه على مراسم تدشين هذه اللوحة التذكارية, أكد السيد ربيقة أن تدشين هذه اللوحة المخلدة لصديق الثورة الجزائرية, الرئيس الأسبق الراحل جون فيتزجرالد كينيدي, “يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وعرفانا من الجزائر لهذا الرجل الذي عبر عن دعمه ومساندته لحق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال”.

وأضاف أن “الاحتفاء بهذه القامة العالمية وفي هذا اليوم بالذات, يعد تخليدا لذكرى زيارة الرئيس الراحل, أحمد بن بلة, إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 15 أكتوبر 1962 واستقباله بحفاوة كبيرة من طرف الرئيس كينيدي”.

كما أعلن ربيقة بالمناسبة، أن الرئيس تبون قد قرر أيضا “منح الرئيس الراحل جون كينيدي وسام أصدقاء الثورة الجزائرية على أن يتم تسليمه خلال حفل سينظم قريبا”.

وأشار الوزير أيضا إلى أن “استحضار قيم مثل هذه الشخصيات ذات الأبعاد العالمية من أصدقاء الثورة التحريرية, يعزز جسر التواصل”. مبرزا في ذات الصدد “شيم ووفاء الجزائر قيادة وشعبا لذوي الفضل ممن ساندوا الثورة التحريرية والمبادئ الإنسانية السامية”.