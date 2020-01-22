الرئيس تبون: يمنع منعا باتا إدخال الإيديولوجية في النظام التعليمي

قال الرئيس عبد المجيد تبون أنه يمنع منعا باتا إدخال الإيديولوجية في نظام التعليم.

وأردف تبون خلال لقائه بمدراء وسائل الإعلام أن الطفل لا بد أن يعيش طفولته، فلا بد من إبعاد المدرسة عن كل الإيديولوجيات.

وأضاف تبون، لا بد من تطوير التعليم، فما الفائدة من تحميل الطفل محفظة تزن أكثر من وزنه و يذهب بها كل يوم الى المدرسة.

وقال الرئيس تبون، لا بد من تسهيل عصرنه التعليم باستعمال اللوحات الرقمية، والتي يمكن أن تصنع في الجزائر.

وأضاف الرئيس، الدولة تصرف على العلم و التعليم الكثير، والمدرسة هي أساس المجتمع فهي التي تخلق المواطن.

وأردف الرئيس تبون، أتفق مع المعلمين، لكن هذا المشكل الاجتماعي لا تنقله الى التلاميذ، اتركو الحكومة تعمل عملها.

وقال الرئيس، التعليم أساسه تنمية فكرية و أخلاقية، والأستاذ هكذا لا يعطي مثلا جيد للتلميذ، لا بد من إعادلة النظر في تأطير التعليم بكل أنواعه ومستوياته.

النقل المدرسي للمناطق الداخلية و ليس في المدن

وقال الرئيس تبون ان النقل المدرسي لا بد ان يكون للمناطق الداخلية و ليس في المدن، اما الوجبة فلا بد ان تكون مدروسة و تقدم ساخنة.

هناك من يتلاعب بالملايير و لكن التلميذ لا يصله شيء، فكيف لتلميذ يسير 5 كلمتر على قدميه فيما الدولة توفر النقل المدرسي.

لمذا لا يضرب المعلمون على التلميذ الذي لم يجد الأكل في المطعم المدرسي.