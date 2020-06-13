الرئيس تبون ينصب البروفيسور كمال صنهاجي رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي

نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، كمال صنهاجي، رئيسا للوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وستتولى الوكالة الوطنية للأمن الصحي وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من مختلف الأوبئة.

وقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاءه الدوري، مع وسائل الاعلام الوطنية، أنّ وكالة الأمن الصحي ليست مرتبطة بظهور وباء كوفيد 19.

وأبرز الرئيس تبون أنّ هذه الوكالة تتكون من أخصائيين وخبراء وعلماء جزائريين ذوي مستوى عالمي في الطب، ولديهم دراية تامة بالنظام الصحي في أمريكا وعدة دول أوروبية اعترفت بقدراتهم العلمية، وسيعمل هؤلاء في هذه اللجنة مع خبراء وأطباء يعرفون الواقع المحلي.

وقال رئيس الجمهورية إن الوكالة ستكون بمثابة المخ الذي سيضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض، فيما ستكون الوزارة بمثابة الأعضاء التي تطبّق في الميدان.