الرئيس تبون ينصب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته

نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحتها التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي بالإضافة إلى مرسوم آخر يحدد تشكيلتها، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر نفسه، أن تشكيلة اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحتها تتكون من 6 أعضاء، ويتعلق الأمر بكل من :

البروفيسور عدة بونجار ، رئيسا للجنة.

البروفيسور وهيبة وحيون، عضوا.

البروفيسور فتيحة قاشي، عضوا.

البروفيسور محمد أوكال، عضوا.

البروفيسور خديجة بوداود، عضوا.

البروفيسور نبيل يافور، عضوا.

وفضلا عن وجوب التكفل بمرضى السرطان المؤمّن عليهم اجتماعيا، فإن رئيس الجمهورية ألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان، غير المؤمّن عليهم اجتماعيا، ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

وبهدف التخفيف عن أُسَر المرضى، أمر الرئيس، أيضا، بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي، مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل، وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية، كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية.

كما أمر الرئيس بتكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكّر عن السرطان، في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية، بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية، مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان، كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية.

وللإشارة، فقد حضر التنصيب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزيرا الصناعة والإنتاج الصيدلاني، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمدير العام للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.