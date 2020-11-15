الرئيس تبون ينهي “بروتوكول” العلاج من وباء “كورونا”

رئاسة الجمهورية أصدرت أمس بيانا حول وضعه الصحي

رئيس الجمهورية يتلقى حاليا فحوصات طبية

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “بروتوكول” العلاج الخاص بوباء “كورونا”، وهو حاليا يتلقى فحوصات طبية.

ونشرت مصالح رئاسة الجمهورية بيانا، مساء أمس، حول الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، وقالت إن ذلك تم “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بإطلاع الرأي العام على تطوّر حالته الصحية”.

وجاء في البيان، بأن الفريق الطبي الذي رافق الرئيس تبون في رحلته العلاجية إلى ألمانيا، يؤكد بأن “الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول”.

وكان بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، قد كشف، يوم الأحد الماضي، بأن الرئيس تبون بصدد إنهاء “بروتوكول” العلاج، وأن وضعه الصحي في تحسن.

وجاء في نفس البيان الذي صدر يوم 8 نوفمبر الماضي، بأن رئيس الجمهورية يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، ويقدّر عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا.

وقبل ذلك التاريخ بأيام، وتحديدا يوم 3 نوفمبر الماضي، أعلن بيان آخر عن تشخيص إصابة الرئيس تبون بوباء “كورونا”، وأنه يواصل تلقي العلاج في أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة.

وطمأن البيان الصادر حينذاك، الجزائريين، بالقول إن الطاقم الطبي يؤكد بأن الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه “البروتوكول” الصحي.

وكان رئيس الجمهورية قد تنقل إلى ألمانيا للعلاج، يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من نقله للمستشفى العسكري في عين النعجة للعلاج.

وقبل ذلك كله، كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن دخوله في حجر صحي طوعي، إثر اكتشاف أعراض الإصابة بـ”كورونا” على عدد من إطارات رئاسة الجمهورية والحكومة.