الرئيس تبون ينهي زيارة العمل والتفقد إلى تيزي وزو

وكان الرئيس تبون قد أشرف خلال هذه الزيارة على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية بهذه الولاية.

أنهى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأربعاء, زيارة العمل والتفقد التي قام بها الى ولاية تيزي وزو.

وفي هذا الاطار، أشرف رئيس الجمهورية على تدشين ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد, الواقع بالمدخل الغربي لمدينة تيزي وزو واستمع إلى عرض مفصل حول هذا الملعب الذي يتسع ل50 ألف متفرج وإلى عرض شامل حول مؤشرات التنمية بولاية تيزي وزو من سنة 2020 الى 2024 قدمه والي الولاية.

كما تابع رئيس الجمهورية عرضا مفصلا حول القطب الحضري بعزازقة، بالإضافة الى عرض آخر حول مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بتامدة أوقمون.

وبخصوص نفس القطاع أيضا, استمع رئيس الجمهورية الى عرض حول انجاز سد بسيدي خليفة ببلدية أزفون وسد سوق نتلالة بمعاتقة, بالإضافة الى عرض حول مشروع انجاز الطريق النافذ الرابط بين تيزي وزو والطريق السيار شرق-غرب.