الرئيس تبون ينهي زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تندوف.

وقد أشرف الرئيس تبون خلال هذه الزيارة على إطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي لفائدة ولاية تندوف. الحدودية.

وبهذه المناسبة، أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات.

كما عرفت الزيارة إشراف الرئيس على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات على مسافة 950 كلم.

وخلال هذه الزيارة، خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني ولاية تندوف على مستوى شارع جيش التحرير الوطني.

وفي ختام زيارته, التقى رئيس الجمهورية، أعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية تندوف، حيث استمع ر باهتمام بالغ إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.