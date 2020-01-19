الرئيس تبون ينهي زيارته إلى برلين بعد مشاركته في الندوة الدولية حول ليبيا

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الرئيس تبون ينهي زيارته إلى برلين بعد مشاركته في الندوة الدولية حول ليبيا
بقلم مصطفى.ق

انهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد ، زيارته إلى  العاصمة الألمانية برلين، بعد مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

و كان تبون قد ألقى خلال هذه الندوة كلمة أكد فيها رفض الجزائر جملة و تفصيلا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة بليبيا، مسجلا استعداد الجزائر لاحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين.
و في ذات الإطار ، جدد رئيس الجمهورية دعوته للمجتمع الدولي و مجلس الأمن بوجه أخص لتحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم و الأمن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الترابية و سيادته و مؤسساته الوطنية.
و كان الرئيس تبون، في وقت سابق من نهار اليوم، قد أجرى محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.


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