الرئيس تبون ينهي مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة

أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون مهام العقيد محمد محمدي بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

وحسبما جاء في العدد الأاخير من الجريدة الرسمية فإنه وبموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 14 ماي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 14 ماي 2020 فقد تم إنهام مهام النائب العام لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة العقيد محمد حمدي.

وعين الرئيس تبون العقيد خالد بوريش نائبا عاما عسكريا نائبا لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة خلفا للعقيد محمد حمدي وهذا ابتداءا من تاريخ 4 ماي 2020.