الرئيس تبون ينهي مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل

وحسبما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإنه وحسب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 فيفري 2020، فقد تم إنها مهام كل من عبد الكريم شاوي، عبد القادر لعوزاني، بن عيسى حجاج، قادة حمادي محمد قودري.

كما أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسب الجريدة الرسمية مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة عدل وهم كل من العيد مرزوقي لإحالته على التقاعد ومحمد طيبي لإحالته لإحالته على التقاعد.

كما تم إنهاء مهام الهاشمي بن عبد السلام لإعادة إدراجه في رتبته الأصلية، ومبارك كيم لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ولخضر قديم لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية هو كذلك.

كما تم إنهام مهام المفتشين بوزارة العدل نعيمة سوفي و لخضر قديم لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية