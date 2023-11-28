الرئيس تبون ينهي مهام وزير الفلاحة.. ويعين وزيرا جديدا للنقل

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد عيّن الرئيس تبون بعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي، يوسف شُرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

كما عيّن رئيس الجمهورية أيضا محمد لحبيب زهانة وزيرًا للنقل. يضيف المصدر نفسه.

وكان رئيس الجمهورية، قد أنهى مساء أمس الاثنين، مهام والي ولاية غليزان ورئيس دائرة زمورة التابعة للولاية ذاتها. إضافة إلى 3 مسؤولين في قطاع التربية.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه الاجراءات أتت بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان.