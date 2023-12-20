الرئيس تبون ينهي مهام رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فقد قرر الرئيس تبون تعيين ربيعة خرفي، رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لسيدي محمد بوشناق خلادي.

وللإشارة، كان البروفيسور بوشناق خلادي سيدي محمد قد تم تنصيبه بتاريخ 13 جانفي 2022 رئيسا جديدا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا للبروفيسور رضا تير .