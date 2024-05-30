الرئيس تبون ينهي زيارته الى ولاية خنشلة

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة أين أشرف على وضع حيز الخدمة وإطلاق عديد المشاريع.

وفي ختام هذه الزيارة التقى رئيس الجمهورية مع أعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة حيث استمع الى انشغالاتهم ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية, كما وعدهم بتخصيص برنامج تكميلي إضافي للتنمية بهذه الولاية.

وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية قد خص باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطني ولاية خنشلة حيث شهدت الشوارع الرئيسية المؤدية الى مقر الولاية توافدا لجموع كبيرة من المواطنين رافعين الراية الوطنية وحاملين لافتات ترحب برئيس الجمهورية وتشيد بالأهمية الخاصة التي يوليها للولاية من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية التي حظيت بها سيما في إطار البرنامج التكميلي للتنمية والتي من شأنها تعزيز مكانتها كولاية محورية.

كما رحب المواطنون بهذه الزيارة وعبروا عن دعمهم التام لمساعي رئيس الجمهورية في مواصلة بناء الجزائر الجديدة مشيدين بوفائه بالتزاماته أمام الشعب الجزائري.

وشهدت الزيارة تدشين خط السكة الحديدية خنشلة - عين البيضاء بأم البواقي ووضع حيز الخدمة لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين بلدية قايس وحدود ولاية باتنة على مسافة 14كم ووضع حجر أساس مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري بمنطقة طريق بغاي ببلدية خنشلة.