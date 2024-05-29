الرئيس تبون يهنئ أولمبيك أقبو وترجي مستغانم بمناسبة الصعود إلى القسم المحترف

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، كل من نادي أولمبيك أقبو وترجي مستغانم بمناسبة تحقيقهما الصعود إلى القسم.

و قام رئيس الجمهورية تبون، بتهنئة الفريقين، بعد تحقيق الصعود التاريخي بالنسبة للفريقين.

كما قال الرئيس تبون في منشور له، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “تهانئ لكل من أولمبيك أقبو ترجي مستغانم على تحقيقهما الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم”.

كما أضاف “مبروك لطواقهما التقنية والإدارية وأنصار الفريقين فحظا موفق”.