الرئيس تبون يهنئ إتحاد العاصمة عقب التتويج الإفريقي

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فريق إتحاد العاصمة، اليوم السبت، بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية لكرة القدم على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.

وقال عبد المجيد تبون في تغريدة على “تويتر” عقب التتويج “مبروك النصر لإتحاد الجزائر”.

وأضاف “مبروك لأبناء سوسطارة ولكل الجزائريات والجزائريين.. شكرا يا أبطال إفريقيا”.

وكان فريق سوسطارة قد حسم التتويج على حساب الضيف يانغ أفريكانز رغم الخسارة بهدف مقابل صفر بملعب 5 جويلية الأولمبي، وكان الفضل كبيرا للفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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