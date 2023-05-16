الرئيس تبون يهنئ إتحاد واد سوف بعد تحقيق الصعود

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فريق إتحاد واد سوف بعد تحقيق الصعود إلى القسم الأول من الرابطة المحترفة.

كما قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم الأربعاء “مبروك لكل السوفيين، تحقيق اتحاد سوف الصعود، عن جدارة واستحقاق، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم”.

وأضاف الرئيس تبون “كل التوفيق في مشواركم الكروي القادم، إن شاء الله”.

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