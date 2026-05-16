الرئيس تبون يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج القاري

هنّأ عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، نادي اتحاد العاصمة عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على حساب الزمالك في النهائي الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت تهنئة رئيس الجمهورية عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث كتب: “ألف مبروك لاتحاد العاصمة، البطل، على افتكاكه كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن جدارة واستحقاق، بملعب القاهرة الدولي.. تشريف تاريخي كبير للجزائر قاطبة.. برافو (لياسما).. كل الشكر للاعبين والفنيين والتقنيين والجماهير الراقية”.

ويُعد تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية، مؤكدًا قدرة الأندية الوطنية على التألق قارياً وتشريف الألوان الوطنية في أكبر المحافل الإفريقية.