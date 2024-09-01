الرئيس تبون يهنئ الأبطال عثماني وحمري ومهديب على الإنجاز التاريخي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البطل الجزائري عثماني اسكندر جميل، اليوم الأحد، بعد إهدائه الجزائر ميدالية ذهبية.

كما هنأ الرئيس تبون البطلين حمري ليندة وأحمد مهيدب على البرونزيتين في الألعاب البارالمبية بباريس.

وقال الرئيس تبون، عبر الصفحة الرسمية له على منصة إكس، اليوم الأحد “هنيئا للبطل إسكندر عثماني، على الميدالية الذهبية و هنيئاً أيضا للبطلين حمري ليندة و أحمد مهيدب، على البرونزيتين في الألعاب البارالمبية بباريس..شرفتمونا، شكرا لكم”.