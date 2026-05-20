الرئيس تبون يهنئ الأندية الصاعدة إلى الرابطة المحترفة الأولى

تقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتهانيه للأندية التي صعدت إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد بسكرة وشباب عين تموشنت وشبيبة الأبيار.

وأشاد رئيس الجمهورية، في منشور عبر حسابه الخاص، بالمشوار الذي أدته هذه الفرق طيلة الموسم. متمنيًا لها التوفيق في تجربتها الجديدة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ومواصلة تشريف ألوانها وتقديم مستويات تليق بطموحات جماهيرها.

وجاء في تهنئة الرئيس تبون: “مبروك لنوادي اتحاد بسكرة وشباب عين تموشنت وشبيبة الأبيار، على صعودهم للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.. مشوار كروي موفق للجميع إن شاء الله”.