الرئيس تبون يهنئ البطلة إيمان خليف بعد إنجازها التاريخي في الأولمبياد

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتهاني لبطلة الملاكمة الجزائرية، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بعد الفوز في النهائي أمام منافستها الصينية، يانغ ليو، في فئة 66 كلغ، على حلبة قاعة “رولاند غاروس، بالعاصمة الفرنسية، باريس. وإهدائها الجزائر، ثاني ميدالية ذهبية، في الأولمبياد.

وجاءت تهنئة الرئيس، تبون، على النحو التالي:”كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان..انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر..شكرا لكِ #إيمان_خليف”.

للإشارة، حققت الملاكمة، إيمان خليف، ثان ميدالية ذهبية في رصيد الجزائر، خلال منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد ميدالية، تخصص الجمباز، التي حققتها البطلة، كيليا نمور.