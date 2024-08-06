الرئيس تبون يهنئ البطلة إيمان خليف بعد تأهلها إلى نهائي الأولمبياد

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالتهاني إلى البطلة الجزائرية، إيمان خليف، عقب تأهلها لنهائي أولمبياد باريس 2024.

بعد أن أطاحت صاحبة الخمس وعشرين ربيعا، و وفخر ولاية تيارت، و نائبة بطلة العالم للملاكمة عام 2022 و 2023 و سفيرة “اليونيسيف”، بمنافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، الثامنة عالميا، في نصف النهائي وزن 66 كلغ.

وقدمت الملاكمة، إيمان خليف، أداء قوي أمام منافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، وتفوقت عليها في الثلاث جولات 5/0 بإجماع الحكام.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر منصة “فيسبوك”، رسالة تهنئة للملاكمة، إيمان خليف، والتي جاءت على النحو التالي:”شكرًا #إيمان_خليف على إسعادكِ كل الجزائريين، بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي..الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب..كل الجزائريات والجزائريين معكِ”.

للإشارة، ضمنت إيمان خليف، الميدالية الفضية على الأقل في أولمبياد باريس 2024 ببلوغها النهائي.

وستواجه، إيمان خليف، في نهائي الأولمبياد، منافستها الصينية، يانغ لي، من أجل الظفر بثاني ميدالية للجزائر، في هذه المنافسة، يوم الجمعة، بداية من الساعة 21.51 مساء، بالتوقيت الجزائري.