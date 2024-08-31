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الرياضة

الرئيس تبون يهنئ البطلة نسيمة صايفي

بقلم محمد لمين صحراوي
الرئيس تبون يهنئ البطلة نسيمة صايفي
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، البطلة “البارالمبية” نسيمة صايفي، على هامش تحطيمها الرقم القياسي في رمي القرص، وإهدائها الجزائر، أول ميدالية ذهبية في دورة باريس 2024.

وقال الرئيس في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” اليوم السبت: ” يتجدد التشريف الرياضي للجزائر على يدي بطلتنا صايفي نسيمة. بتحطيمها الرقم القياسي. ونيلها الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية بباريس”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “ألف مبروك الذهب، يا نسيمة وألف مبروك للجزائر..جِدُّ فخورين بك. مع تمنياتنا لكل زملائك بالمزيد من التتويجات.”

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