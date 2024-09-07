الرئيس تبون يهنئ البطل البارالمبي إبراهيم قندوز

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، البطل البارالمبي، إبراهيم قندوز، نظير تتويجه بذهبية، في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وكان إبراهيم قندوز، قد أهدى اليوم السبت، ميدالية ذهبية للجزائر، في اختصاص “بارا كانوي كاياك”، هي السادسة للجزائر، مقابل 5 برونزيات في المحفل البارالمبي.

وقال الرئيس تبون: “مرة أخرى، تنال الجزائر الذهب في الألعاب البارالمبية بباريس، على يدي البطل إبراهيم قندوز.

مضيفا في منشور أطلقه عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” اليوم السبت: “ألف مبروك إبراهيم على هذا التتويج المُشرّف.. تحيا الجزائر”.

