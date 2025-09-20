الرئيس تبون يهنئ البطل جمال سجاتي

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العداء الجزائري، جمال سجاتي، عقب تتويجه بفضية بطولة العالم لألعاب القوى، الجارية حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان سجاتي، قد أهدى الجزائر، مساء اليوم السبت. أول ميدالية لها في المحفل العالمي. بعد إنهائه سباق الـ 800 متر، في الوصافة.

وقال الرئيس تبون، في رسالة تهنئة إلى البطل الجزائري: “تحية تقدير إليك أيها البطل جمال سجاتي على هذا الإنجاز المنتظر في بطولة العالم بطوكيو”.

وواصل رئيس الجمهورية: “شرفت الجزائر والراية الوطنية.. كل النجاح في بقية مشوارك بحول الله”.