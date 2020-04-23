الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة شهر رمضان ويصدر تعليمات بمراجعة تدابير الحجر الصحي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري مساء اليوم الخميس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة وجه الرئيس تبون رسالة للجزائريين يهنئهم فيها بحلول شهر رمضان أعاده الله علينا باليمن والبركات وأذهب فيه البلاء.

وفي ظل تفشي وباء كورونا والظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد، أعلن الرئيس أنه أصدر تعليمات بمراجعة تدابير الحجر الصحي.

كما طمأن الرئيس تبون الشعب الجزائري بإقتراب العودة لحياتنا الطبيعية وذهاب البلاء عن بلدنا.

وعبر رئيس الجمهورية عن أسفه لعدم تمكن الناس من الصلاة في المساجد بسببب الوباء قائلا: “كنا نتمنى صلاة التراويح في المسجد الأعظم لولا جائحة كورونا”.

ولم يفوت الرئيس الفرصة ليترحم على ضحايا الوباء داعيا الله أن يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة.