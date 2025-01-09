الرئيس تبون يهنئ الرئيس اللبناني الجديد

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة إلى جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في نص الرسالة:”صاحب الفخامة جـوزيف عــون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة فخامة الرئيس والأخ العزيز، بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، يسرني أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهنئة المقرونة بأصدق التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق في مهامكم السامية، وإنه لمن دواعي الارتياح أن يكون اختياركم من لدن نواب الشعب اللبناني في هذه الأوقات الحساسة والظروف العصيبة التي يمر بها بلدكم الشقيق وبلدان المنطقة، بعد فراغ امتد لسنتين، وهو ما ينم عن الثقة في شخصكم للاضطلاع بهذه المهام النبيلة بحكمة واقتدار. وإننا نستبشر خيرا بهذه الخطوة على درب تعافي لبنان ورفع المعاناة عن شعبه الأبي، ولتحقيق ما يستحقه من أمن وما يصبو إليه من استقرار وتطور وازدهار.”

وأضاف رئيس الجمهورية “في هذه السانحة أشيد بعلاقات بلدينا التاريخية القائمة على التعاون والتضامن، ولأؤكد استعدادنا الكامل للعمل سويا على الإرتقاء بها. وإذ أجدد لكم التهاني الخالصة والتبريكات الأخوية، أرجوا فخامة الرئيس والأخ العزيز، أن تتقبلوا عبارات تقديري ومودتي.”