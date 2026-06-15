الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بحلول السنة الهجرية الجديدة

تقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتهانيه لكل الجزائريات والجزائريين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ.

وجاء في منشور عبر الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على فيسبوك:

“أيتها المواطنات أيها المواطنون..

يطيب لي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، أن أهنئ كل الجزائريات والجزائريين، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والرفاه..

كما أتمنى لوطننا المفدى المزيد من الأمن والاستقرار..

كل عام وأنتم بخير”