الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان الفضيل

هنأ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مساء اليوم الأحد, الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

وجاء ذلك في كلمة وجهها رئيس الجمهورية مساء اليوم الى الشعب الجزائري بمناسبة حلول الشهر الفضيل. وهذا نصها الكامل :

“بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أخواتي إخواني المواطنين والمواطنات، يحل علينا غدا شهر رمضان بما يحمله من خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه.

ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمة، فإن كل جهود الدولة منصبة على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا، مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة وتنمية الروح الوطنية والمواطنة، نغتنم هاته السانحة العظيمة لنبارك للجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر لما يوفره هذا الصرح العالمي والعلمي من مرافق تليق برسالته النبيلة المبنية على قيم الاعتدال والوسطية.

يحل علينا رمضان هذه السنة وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا في فلسطين المحتلة، وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هاته الإبادة الجماعية وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الأمة الإسلامية.

كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن نهنئ أفراد جاليتنا في المهجر، متمنيا لهم قضاء شهر رمضان في ظروف حسنة ببلدهم أو في الغربة، ورمضان كريم أعاده الله علينا بالخير والبركة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.