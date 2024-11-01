الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري

هنأ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة.

وقال الرئيس تبون في كلمة له بالمناسبة اليوم الجمعة،” في هذا اليوم المبارك الأغر أتوجه بأخلص التهاني إلى الشعب الجزائري الأبي. كما أعرب للضيوف أصحاب الفخامة قادة الدول الشقيقة وأصدقاء الجزائر على صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم ومشاركتهم لنا بهجة الذكرى المجيدة. تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والإستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية.