الرئيس تبون يهنئ الشعب بعيد الفطر..نحمد الله على الإستقرار

هنأ رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون، الشعب الجزائري والامة الاسلامية بعيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس تبون في كلمة وجهها للشعب الحزائري، ” لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز”. مضيفا “عشنا رمضان هذا العام في طمأنينة عاشها المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار”. تابعا “نحمد الله على الإستقرار”.

كما جدد رئيس الجمهورية، شكره للتجار، الذين وصفهم بالخيرين، وكذا شركاء الإقتصاديين على ما بذلوه في الميدان وقوفا إلى جانب المواطن.

وأضاف الرئيس تبون، “عشنا أجمل صور التكافل والتضامن مع المواطنين والمتأصلين في عمق المجتمع الجزائري”.

كما هنأ رئيس الجمهورية، الجالية بالخارج، بعيد الفطر. قائلا “دون ان أنسى أهلنا في فلسطين وغزة الجريحة”.

رئيس الجمهورية: عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير المجد والخلود لشهدائنا الابرار