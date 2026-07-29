الرئيس تبون يهنئ المتوجين بذهبيات أولمبياد الإعلام الآلي برواندا

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلاميذ الثانوية الممثلين للجزائر في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا، عقب تتويجهم بثلاث ميداليات ذهبية واحتلالهم المرتبة الأولى إفريقيًا في فئة التنافس الحضوري.

وقال رئيس الجمهورية، في منشور عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “أهنئ بكل اعتزاز مرة أخرى تلاميذ الثانوية الممثلين للجزائر في أولمبياد الإعلام الآلي برواندا على افتكاكهم ثلاث ميداليات ذهبية والمرتبة الأولى إفريقياً في فئة التنافس الحضوري”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أتمنى لكم كل التوفيق والمزيد من الإنجازات العلمية.. شرفتم الجزائر.”