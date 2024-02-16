الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني “البادمنتون” عقب تتويجه القاري

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بالتهاني إلى المنتخب الوطني للريشة الطائرة، عقب تتويجه بطلا لإفريقيا.

ونشر الرئيس تبون، عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” تهنئته التي كانت على النحو التالي:”تحية تقدير لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القارّي..التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي إنجاز كبير”.

وختم الرئيس تبون تهنئته بالقول:”شكرا لكم ولكل الأطقم الفنية والإدارية..وبقية مشوار موفق بحول الله”.

وللإشارة، أحرز المنتخب الوطني لكرة الريشة، لقبه الرابع قاريا، بعد الفوز في النهائي أمام نيجيريا، أمس الخميس، بنتيجة 3-2.

كما ضمن المنتخب الوطني، تأهله رسميا إلى بطولة العالم للفرق رجال “كأس توماس” التي ستقام شهر أفريل القادم بالصين.