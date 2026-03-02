الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني العسكري

هنأ رئيس الجمهوري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المنتخب الوطني العسكري لألعاب القوى، نظير تألقه في البطولة العسكرية باليونان.

وكتب الرئيس تبون، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “تهانيّ الحارّة لمنتخبنا الوطني العسكري لألعاب القوى”.

كما أضاف رئيس الجمهوري: “تهاني على افتكاكه المرتبة الأولى، والثانية، في اختصاصين، من بين 38 دولة مشاركة في البطولة العسكرية للعدو الريفي باليونان”.

وختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالته، مضيفا: “مزيدا من التتويجات إن شاء الله.. تحيا الجزائر”.