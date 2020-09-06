الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني العسكري

الرياضة
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الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني العسكري
بقلم كريم تيغرمت

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة للمنتخب الوطني العسكري، نظير تألقه في الطبعة السادسة للألعاب العسكرية بروسيا.

وكتب الرئيس تبون، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أحر التهاني والتشجيعات أيها الأشاوس المغاوير، على افتكاككم المراكز المتقدمة عن جدارة واستحقاق في كل تخصصات الألعاب العسكرية الدولية بروسيا”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “برهنتم مرة أخرى على شدة قدراتكم القتالية، وتكوينكم العالي بين جيوش العالم”.

وختم الرئيس عبد المجيد تبون رسالته، قائلا: “دمتم ذخرا لوطننا المفدى، وجيشنا الأبي، سليل جيش التحرير الوطني”.


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