الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني لكرة السلة بعد تتويجه بالبطولة العربية

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة، بعد تتويجه المستحق بلقب البطولة العربية لكرة السلة في نسختها السادسة والعشرين، التي جرت فعالياتها في مملكة البحرين.

وجاء في التهنئة التي نُشرت على الحساب الرسمي لرئيس الجمهورية على الفايسبوك، اليوم الجمعة، “تهانينا الخالصة لفريقنا الوطني على فوزه بالبطولة العربية لكرة السلة في دولة البحرين الشقيقة.. أهنئ اللاعبين والطاقم التدريبي والتقني. شكرًا للجميع على هذا الإنجاز الذي لم تتحصل عليه بلادنا منذ 20 سنة.. مع تمنياتي الخالصة لكم بتحقيق إنجازات أخرى إن شاء الله”.

ويُعد هذا التتويج هو الثاني للجزائر في تاريخ البطولة، بعد أداء مميز من المنتخب الوطني بقيادة المدرب علي بوزيان، الذي قاد زملاء القائد عبد الحكيم حلاڨ لتحقيق سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، آخرها كان أمام منتخب البحرين بنتيجة 70 مقابل 69.