الرئيس تبون يهنئ النخبة الوطنية بإنجازاتها في الألعاب العربية

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون النخبة الوطنية التي شاركت في الألعاب العربية من منتخبات ورياضيين. التي حصدت عدد من الميداليات.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم السبت، عن إنجاز النخبة الوطنية “كل التقدير للنخبة الوطنية على أدائها الرفيع وتشريفها للجزائر خلال الألعاب العربية. وحلولها في المرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق”.

كما أضاف الرئيس تبون “تمنياتي لكم بالنجاح وإحراز تقدم أكبر بحول الله في المناسبات الرياضية الدولية المُرتقبة”.

يشار، إلى أن الجزائر فازت بـ 253 ميدالية منها 105 ميدالية ذهبية.

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