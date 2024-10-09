الرئيس تبون يهنئ رئيس إثيوبيا الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسه، رسالة تهنئة لرئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد”.

كما أعرب الرئيس في رسالته، عن تمنياته للرئيس الإثيوبي السداد والنجاح في مهامه السامية، وللشعب الإثيوبي الخير والرفعة. يضيف المصدر نفسه.