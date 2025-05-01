الرئيس تبون يهنئ سيدات شبيبة القبائل بعد تتويجهن بكأس الجزائر

عبّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته سيدات نادي شبيبة القبائل، بعد فوزهن المستحق بلقب كأس الجزائر لكرة القدم النسوية.

لهذا الموسم الكروي 2024.2025، والتي تُعد الأولى في رصيد النادي.

عقب الانتصار في المباراة النهائية أمام نادي آقبو بنتيجة 3-1. في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

وجاءت تهنئة الرئيس، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر) سابقاً. في رسالة حملت الكثير من التقدير والعرفان بالمجهودات التي بذلتها اللاعبات والطاقم الفني والإداري. والتي جاءت على النحو التالي:”ألف مبروك لسيدات نادي شبيبة القبائل، على فوزهن بنهائي كأس الجزائر لكرة القدم..تهانيّ لكُن و للطاقم الفني بهذا التتويج”.