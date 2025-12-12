الرئيس تبون يهنئ سيدات ورجال المنتخب الوطني لذوي الهمم على تتويجهم الإفريقي

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لذوي الهمم بصنفيه (رجال- سيدات)، على تتويجهم ببطولة افريقيا 2025، لكرة الجرس.

وكتب الرئيس تبون، عبر حسابة الرسمي على منصة “X”، رسالة قال فيها: “ألف مبروك لفريقنا الوطني لذوي الهمم، ذكورا، واناثا، على احرازهم البطولة الإفريقية لركة الجرس، التي جرت بجمهورية مصر الشقيقة”.

كما أضاف رئيس الجمهورية، عبد الجميد تبون: “فخورون بكم دوما، وإلى مزيد من الانتصارات إن شاء الله”.

يذكر أن تتويج كل من المنتخب الوطني ذكور، واناث، باللقب الافريقي لكرة الجرس 2025، جاء على حساب نظرائهم من مصر، وتمكنوا من خلال هذا التتويج من ضمان تأهلهم لبطولة العالم المقررة بالصين.