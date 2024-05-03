الرئيس تبون يهنئ سيدات أقبو بعد تتويجهن بكأس الجزائر
بقلم عزبز طالبي
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، سيدات نادي أقبو لكرة القدم بعد التتويج بكأس الجزائر.
وقال رئيس الجمهورية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:”ألف مبروك لسيدات اللواتي توجن بكأس الجزائر لكرة القدم .. كل التهاني للتقنيين و الفنيين وكل من شارككم في صنع هذا التتويج الباهر”.
وكان سيدات نادي فوتبول اقبو قد توجن باللقب بعد التغلب بضربات الترجيح على منافسهن سيدات شباب قسنطينة.
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