الرئيس تبون يهنئ قيس سعيد بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد إستقلال تونس

هنأ اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية أخاه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد. بمناسبة إحتفال الشعب التونسي الشقيق بالذكرى التاسعة والستين لعيد الإستقلال.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد عبّر الرئيسان عن إرتياحهما لمستوى العلاقات الممتازة، الذي بلغه البلدان في السنوات الأخيرة. وتبادلا التهاني أيضا بمناسبة الشهر الفضيل، متمنيين للشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي دوام الخير والإزدهار.

كما قدّم رئيس الجمهورية لأخيه الرئيس التونسي تعازيه الخالصة، في وفاة أحد أقاربه.

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