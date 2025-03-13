الرئيس تبون يهنئ محمود علي يوسف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، محمود علي يوسف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، بمناسبة تنصيبه ومباشرة مهامه.

وجاء في رسالة تهنئة الرئيس تبون “يطيب لي بمناسبة إنتخابكم على رأس مفوضية الإتحاد الإفريقي وتوليكم مهامكم الجديدة. أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق في أداء مهامكم السامية”.

كما تابع الرئيس تبون يقول، “إن انتخابكم لهذا المنصب الرفيع يعكس ثقة الدول الإفريقية في كفاءتكم وخبرتكم الواسعة المشهودة. ويؤكد التقدير الذي تحظون به داخل القارة، وإنني على يقين بأن قيادتكم ستسهم في تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بالإضافة كذلك إلى تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وستعلي مبادئ منظمتنا تحقيقا لرؤية الآباء المؤسسين لمنظمتنا، وستخدم تطلعات شعوبنا لإفريقيا قوية ومزدهرة في كنف الأمن والاستقرار”.

وأضاف رئيس الجمهورية،أن توليكم لهذا المنصب يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز أركان الحوكمة الرشيدة، وترسيخ دعائم الشفافية في مفوضية منظمتنا القارية. تجسيدًا لرؤانا المشتركة نحو بناء مؤسسة قوية، تنهض بأعباء الحاضر وتستشرف آفاق المستقبل”.

كما جدّد الرئيس تبون خالص التهاني، مؤكدا دعم الجزائر الكامل لجهودكم في خدمة مصالح قارتنا، واستعدادنا للعمل معكم لتعزيز التعاون والتضامن بين دول وشعوب قارتنا من أجل بناء اتحاد إفريقي أكثر قوة ونفوذًا .

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