الرئيس تبون يهنئ ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه منصب ملك المملكة المتحدة البريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة “أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأشيد بجودة العلاقات الثنائية بين بلدينا ولأعرب لجلالتكم عن عزمي الأكيد”. كما عبر عن حرصه التام لمواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

في حين، أضاف الرئيس تبون “إن ما جلبت عليه جلالتكم من حنكة وخصال إنسانية رفيعة يجعلكم خير خلف لخير سلف في خدمة بلدكم الصديق”. و”اني لعلى قناعة تامة أن الفترة القادمة ستتيح لكم الفرصة مجددا لإثبات حرصكم المعهود للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة “.