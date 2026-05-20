الرئيس تبون يهنئ مولودية الجزائر بمناسبة تتويجها بلقب البطولة الثالث تواليًا

تقدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتهانيه إلى نادي مولودية الجزائر، عقب تتويجه بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا.

وأشاد رئيس الجمهورية بالإنجاز الذي حققه النادي العاصمي. موجّهًا تهانيه إلى اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني وكل مكونات الفريق. بعد نجاحهم في الحفاظ على اللقب ومواصلة التألق على الساحة الوطنية.

وقال الرئيس تبون عبر حسابه الخاص: “تهانيّ لمولودية الجزائر، لاعبين وفنيين على تحقيق اللقب الثالث على التوالي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.. ألف مبروك.”

ويعدُّ هذا التتويج تأكيدًا على الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه النادي. بعدما نجح في فرض هيمنته على البطولة الوطنية وتحقيق لقب جديد يُضاف إلى سجل إنجازاته.