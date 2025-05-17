الرئيس تبون يهنئ ناديا مستقبل الرويسات ونجم بن عكنون على صعودهما إلى الرابطة المحترفة

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهانيه الخالصة إلى كل من ناديا مستقبل الرويسات و نجم بن عكنون، بمناسبة صعودهما الرسمي إلى الرابطة المحترفة لكرة القدم.

بعد موسم ناجح توّج بإنجاز تاريخي لكلا الفريقين. وصعود للرابطة المحترفة الموسم المقبل 2025.2026.

وكتب رئيس الجمهورية، تبون، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، رسالة التهنئة الموجهة لنادي نجم بن عكنون. بعد تصدره القسم الثاني هواة وسط غرب، والتي جاءت على النحو التالي: “ألف مبروك لنادي نجم بن عكنون العودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مبروك لأنصاره وطواقمه الفنية، وكل التوفيق في مشواره الموسم المقبل بحول الله”.

كما هنأ رئيس الجمهورية، تبون، برسالة جاءت على النحو التالي:”ألف مبروك لنادي مستقبل الرويسات وأنصاره وطواقمه الفنية، على تحقيقه الصعود التاريخي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق، إن شاء الله الموسم القادم”.

ويُعد هذا التكريم الرئاسي عرفانًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون، الطواقم الفنية والإدارية. وكذلك الأنصار الذين لعبوا دورًا جوهريًا في تحقيق هذا الهدف الثمين.